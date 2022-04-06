Arjantinli golcü Gonzalo Higuain futbolu bırakma kararı aldı! - Son Dakika
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Arjantinli golcü Gonzalo Higuain futbolu bırakma kararı aldı!

06.04.2022 08:24
Arjantinli golcü Gonzalo Higuain futbolu bırakma kararı aldı!

Bir dönem Real Madrid, Chelsea, Juventus, Napoli gibi Avrupa devlerinin de formalarını terleten Arjantinli golcü kramponlarını asma kararı aldı.

Gonzalo Higuain'den veda kararı. Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea formalarıyla üç büyük lige ve Şampiyonlar Lige damga vuran Gonzalo Higuain, sezonun bitimiyle kramponlarını asacak. Higuain, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami takımında forma giyiyor.

Bir bir gidiyorlar! Golcülerin golcüsü futbolu bırakma kararı aldı

KARARINDAN VAZGEÇMEDİ

Gonzalo Higuain'in babası Jorge Higuain TNT Sports'a yaptığı açıklamada, " Arjantin'e geri dönmeyecek. Emekli olacağını söyledi. Futbolu bırakmak istiyor. Ben devam etmesini istedim. Ancak her şeye sahip bir çocuk. Benim için felaket oldu bu karar" dedi.

Bir bir gidiyorlar! Golcülerin golcüsü futbolu bırakma kararı aldı

160 MİLYON EURO

Gonzalo Higuain için ödenen bonservis bedellerinin toplamı 160 milyon euro ediyor. Milan 11 milyon, Chelsea 8 milyon euroluk ücretlerle Higuain'i 1 sezonluk kiralayabilmişti.

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Real Madrid, Juventus, Chelsea, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjantinli golcü Gonzalo Higuain futbolu bırakma kararı aldı! - Son Dakika


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