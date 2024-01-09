Arkas Spor, CEV Kupası Play-Off Turu\'nda İspanya ekibi Rio Duero ile karşılaşacak

İZMİR,

CEV Kupası Play-Off Turu'nda İspanya ekibi Rio Duero ile eşleşen Arkas Spor, yarın ilk maçında rakibine konuk olacak. Soria kentindeki Pabellon de Los Pajaritos Spor Salonu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Lyubomir Sirakov (Bulgaristan) ile Gregor Novak (Slovenya) hakem ikilisi yönetecek. Basın Sözcüsü Uğur Özden, İspanya'dan avantajlı bir skorla dönmek istediklerini belirterek, "Avrupa arenasındaki yükselen grafiğimizi sürdürüp bir üst tur için ilk adımı atmak istiyoruz. Ekibimize başarılar diliyoruz" dedi. Rövanş maçı 17 Ocak'ta İzmir'de oynanacak.