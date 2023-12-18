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Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika
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Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası'nda mücadele edecek

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında CEZ Karlovarsko'ya konuk olacak. İlk maçı kazanan takım play-off turundaki rakibini bekleyecek.

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası\'nda mücadele edecek
18.12.2023 - 10:35,
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Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'ya konuk olacak.

Karlovy Navy Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem olarak Portekiz'den Nuna Maia ile Polonya'dan Katarzyna Sokol görev yapacak.

İzmir'deki ilk karşılaşmayı Arkas Spor'un 3-1 kazandığı eşleşmeyi geçecek ekibin play-off turundaki rakibi yarınki Chenois (İsviçre)- Rio Duero (İspanya) karşılaşmasının ardından belli olacak.

Avrupa kupalarında 129. müsabakasına çıkacak Arkas Spor, daha önceki maçlarında 67 galibiyet, 61 yenilgi yaşadı.

Kaynak: AA
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