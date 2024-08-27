Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Kadınlar Süper Kupa\'yı kazandı

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Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Yenimahalle Belediyespor'u 37-24 yenerek kupayı kazanan Armada Praxis Yalıkavak, törenle kupasını aldı.

Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde, Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçı ikincisi Yenimahalle Belediyespor oyuncularının madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Asbaşkanı Ediz Erkovan ile THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan verdi.

Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Armada Praxis Yalıkavak oyuncularına kupa ve madalyalarını ise THF Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.

THF Başkanı Uğur Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sezon hazırlıklarının hemen ardından yapılan ilk resmi maçlar her zaman zor olur. Takımların adaptasyonu, hazırlıkları biraz zaman istiyor. Yalıkavak daha geniş bir kadroya sahip, daha tecrübeli sporcuları var. Yenimahalle ise daha genç sporculardan oluşuyor. Ancak her geçen gün oyuncular üzerine katarak devam edecektir. Bugün iyi olan Yalıkavak'tı tebrik ediyoruz, Yenimahalle Beyediyespor'u da tebrik ediyoruz. Sakatlıksız bir maç olduğu için mutluyum, sezona çok iyi bir açılış yaptık, inşallah çok çekişmeli, çok yoğun ilgi duyulan devamlı medyada yer alan taraftarın ilgisinin yoğun olduğu bir lig yaşayacağız. Bütün takımlara başarılar diliyorum."