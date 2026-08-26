Armada Praxis Yalıkavak Kupayı Kazandı - Son Dakika
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Armada Praxis Yalıkavak Kupayı Kazandı

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Armada Praxis Yalıkavak, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-31 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-31 yenerek Hentbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Armada Praxis Yalıkavak başantrenörü Kıvanç Özcan ile oyuncu Edanur Burhan, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Armada Praxis Yalıkavak'ın başantrenörü Kıvanç Özcan, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın özel bir kupa olduğunu söyleyerek, "Hem lige başlarken bu kupayı kazanmak hem bizim adımıza hem de camiamız adına önemli. Bugün buraya gelirken kupa hedefiyle gelmiştik, bunu kazandığımız için mutluyum. Bugün konuşulan şeylerin çoğunu da yaptık, oyuna sadık kaldık bu da bizim galibiyetteki en önemli etken oldu." dedi.

Kulüpteki 8. senesi olduğunu hatırlatan Özcan, sözlerine şunları ekledi:

"Antrenörlük işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Biz de çalıştığımız yerlerde o kulüp için her zaman aslında savaşmaya, o kulübü de yüceltmeye çalışıyoruz. Burada 6 kupam oldu, İnşallah bu sene için sayıyı artırırız, hedefimiz bu şekilde."

Oyuncu Edanur Burhan ise sezona kupayla başladıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Hem kulüp hem de hocalarım adına çok mutluyum. Cumhurbaşkanlığı Kupası galibiyetiyle başlamak bütün takımı ateşlemiş oldu. Bir de bozulmayan bir denge vardı, geçen sene Bursa Büyükşehirspor ile beraberliğimiz vardı. Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla bu denge gerçekten bozulmuş oldu. İnşallah galibiyetlerin de devamı gelir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Armada Praxis Yalıkavak Kupayı Kazandı - Son Dakika

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