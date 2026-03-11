Arne Slot: Evimizde Galibiyete İnanıyorum - Son Dakika
Arne Slot: Evimizde Galibiyete İnanıyorum

11.03.2026 00:22
Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, Galatasaray mağlubiyetinin ardından evde galibiyet bekliyor.

LIVERPOOL Teknik Direktörü Arne Slot, "Bir sonraki maç kendi sahamızda. Bizim taraftarımız da benzer bir atmosfer oluşturacaktır. Sezonun genelinde ters giden noktalar oldu. Evimizde oynayacağımız maçta taraftarımızın da desteğiyle galibiyeti alacağımızı düşünüyorum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından İngiliz ekibinin teknik direktörü Arne Slot, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak maçın hemen başında boş kaleye golü atamadıklarını belirten Arne Slot, "Maça iyi başladık. Bir önceki maça göre iyi başladık. 3, 4 önemli an oldu. Bunlardan en önemlisi boş kaleye bir gol kaçırdık. Tıpkı geçen seferki gibi golü bulamadık. Bu pozisyondan 5 saniye sonra golü attılar. Şans bulduklarında sanki bulacakları son pozisyon gibiymiş gibi değerlendirip golü attılar. Geriye düştüğümüzde durum daha da zor hale geldi ve 1-0 kaybetmiş olduk" ifadelerini kullandı.

'HAYAL KIRIKLIĞI DİYEMEM AMA DURUM BU ŞEKİLDE'

Topu üçüncü bölgeye taşıdıklarını ancak değerlendiremediklerini belirten Slot, "Hayal kırıklığı diyemem ama durum bu şekilde. Bu mağlubiyetin sorumlusuyum. Bu sezonun büyük bölümünde takım olarak topu 3'üncü bölgeye taşıyabildik ama fırsatları yaratıp, değerlendiremedik. Bugün de yine golü bulamadık. 1 tane golümüz de VAR'dan döndü" diye konuştu.

'KALECİLERİ MAÇ 1-0'KEN ÖNEMLİ KURTARIŞLAR YAPTI'

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın karşılaşma 1-0'ken önemli kurtarışlar yaptığını dile getiren Slot, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşı karşıya kaldığımız birkaç önemli fırsatımız vardı ama maalesef atamadık. Galatasaray'ı gol attığı için takdir ettiğim gibi savunma performansını da tebrik etmem gerekiyor. Kalecileri maç 1-0'ken önemli kurtarışlar yaptı. Buradan ikinci kez 1-0 mağlup ayrılıyoruz. Bir sonraki maç kendi sahamızda. Bizim taraftarımız da benzer bir atmosfer oluşturacaktır. Sezonun genelinde ters giden noktalar oldu. Evimizde oynayacağımız maçta taraftarımızın da desteğiyle galibiyeti alacağımızı düşünüyorum."

'BİRÇOK KORNERDE, FRİKİKTE HAKEMİN GALATASARAY LEHİNE FAUL VERDİĞİNİ GÖRDÜK'

İkinci yarıda buldukları golün VAR'dan dönmesinin ardından hakemler tarafından kendilerine bir açıklama yapılıp, yapılmadığı sorulan tecrübeli teknik adam, "Bir açıklama gelmedi. Kulaklarına bir yerden ses geliyor. O anda onlarla iletişime geçmek çok zor. Farklı fikirler duydum. Henüz net değil ne olduğu ama bu kararın doğru olduğunu kabul ediyoruz. Birçok kornerde, frikikte hakemin Galatasaray lehine faul verdiğini gördük. Yine van Dijk'in formasından çekildiği pozisyon vardı. Durum böyle" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARIMIZIN DA DESTEĞİYLE BU AKŞAMKİNDEN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

İngiliz ekibinin eski futbolcusu Jamie Carragher'ın eşleşme sonrasında Galatasaray'ı eleyecekleri yönünde yaptığı açıklamalar hatırlatılan Arne Slot, sözlerini şöyle tamamladı:

"Carragher bir yorumcu. Konumu itibariyle güçlü fikirleri olması gerekiyor. Kendisi Liverpool taraftarı, o yüzden öyle söylemiştir. Şansımız şu kadar, bu kadar diyemem. Galatasaray'ın zor bir rakip olduğunu biliyorum. Taraftarımızın da desteğiyle bu akşamkinden daha iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum. Burada yarattığımız kadar pozisyon yaratırsak sonuç alabiliriz. Galatasaray iki maçta da gösterdi ki bize gol atma kapasitesine sahip. Önümüzdeki hafta büyük bir mücadele içinde olacağız. Anfield'da oynayacağımız için mutluyum."

Kaynak: DHA

