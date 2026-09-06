Arsenal, Chelsea derbisini 2-1 kazanıp Premier Lig'de 3'te 3 yaptı - Son Dakika
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Arsenal, Chelsea derbisini 2-1 kazanıp Premier Lig'de 3'te 3 yaptı

Arsenal, Chelsea derbisini 2-1 kazanıp Premier Lig\'de 3\'te 3 yaptı
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Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Mikel Arteta'nın öğrencileri ligde 3'te 3 yaparken, Chelsea ilk yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.

Arsenal, Premier Lig'in 3. haftasında karşılaştığı Chelsea'yi 2-1 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.

Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi ağırladı. Müsabakanın 2. dakikasında konuk ekip, Morgan Rogers'ın attığı golle 1-0 öne geçerken, 25. dakikada da Kai Havertz ile ev sahibi takım eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamladı. İkinci yarıda 50. dakikada Arsenal, Martin Odegaard'ın kaydettiği golle skoru 2-1 yaptı. Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayı Arsenal derbiden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Mikel Arteta'nın öğrencileri ligde 3'te 3 yaptı. Chelsea ise ilk yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Arsenal, Chelsea derbisini 2-1 kazanıp Premier Lig'de 3'te 3 yaptı - Son Dakika

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