Arsenal, Sheffield United'ı 6-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Arsenal, Sheffield United'ı 6-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Sheffield United'ı 6-0 yenerek galibiyetini aldı. Martin Odegaard, Jayden Bogle (kendi kalesine), Gabriel Martinelli, Kai Havertz, Declan Rice ve Benjamin White attıkları gollerle Arsenal'e galibiyeti getirdi. Arsenal bu sonuçla puanını 61'e çıkarırken, Sheffield United son sırada kaldı.

05.03.2024 01:07
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İngiltere Premier Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Arsenal, deplasmanda Sheffield United'ı 6-0 mağlup etti.

Bramall Lane Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Martin Odegaard, 13. dakikada Jayden Bogle (kendi kalesine), 15. dakikada Gabriel Martinelli, 25. dakikada Kai Havertz, 39. dakikada Declan Rice ve 58. dakikada Benjamin White attı.

Arsenal bu sonuçla puanını 61'e yükselterek 3. sıradaki yerini korurken, Sheffield United 13 puanla son sırada kaldı.

Kaynak: AA

Martin Odegaard, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Arsenal, Sheffield United'ı 6-0 mağlup etti - Son Dakika

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