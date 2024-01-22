Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası\'nda İlk Gün Mücadeleleri Tamamlandı

Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası'nda ilk gün mücadeleleri sona erdi.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pistinde düzenlenen organizasyonda yıldızlar, gençler, büyükler kategorilerinde 9 ülkeden 53 sporcu, buz dansında 14 ülkeden 21 çift, diğer kategorilerde 212 sporcu yer alıyor.
İlk günkü mücadelelerinin ardından kızlar Chicks I'de Ayşe Bilici, Chicks II'de Lila Irmak Ateşalp, Cubs I'de Sofia Bolat, Cubs II'de Ela Valeria Aksu, erkekler Chicks'te Aleksandr Vesely, Cubs'de ise Sarp Berk Ergun ilk sırada yer aldı.
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