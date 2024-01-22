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Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası'nda İlk Gün Mücadeleleri Tamamlandı - Son Dakika
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Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası'nda İlk Gün Mücadeleleri Tamamlandı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası'nda ilk gün mücadeleleri sona erdi. Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 9 ülkeden 53 sporcu, buz dansında ise 14 ülkeden 21 çift ve diğer kategorilerde 212 sporcu yer aldı. İlk günkü mücadelelerin ardından Ayşe Bilici, Lila Irmak Ateşalp, Sofia Bolat, Ela Valeria Aksu, Aleksandr Vesely ve Sarp Berk Ergun birinci sıralarda yer aldı.

Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası\'nda İlk Gün Mücadeleleri Tamamlandı
22.01.2024 - 23:05,
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Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası'nda ilk gün mücadeleleri sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pistinde düzenlenen organizasyonda yıldızlar, gençler, büyükler kategorilerinde 9 ülkeden 53 sporcu, buz dansında 14 ülkeden 21 çift, diğer kategorilerde 212 sporcu yer alıyor.

İlk günkü mücadelelerinin ardından kızlar Chicks I'de Ayşe Bilici, Chicks II'de Lila Irmak Ateşalp, Cubs I'de Sofia Bolat, Cubs II'de Ela Valeria Aksu, erkekler Chicks'te Aleksandr Vesely, Cubs'de ise Sarp Berk Ergun ilk sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası'nda İlk Gün Mücadeleleri Tamamlandı - Son Dakika
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