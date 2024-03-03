Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de gerçekleştirildi.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki şampiyonada 163 sporcu mücadele etti.
Organizasyonda kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporcular sırasıyla şöyle:
A Kızlar: İpek Kara, İpek Ezgi Özoğlu, Derin Ergün
A Erkekler: Ateş Ahıskal, Uras Baytar, Atlas Baydurak
B Kızlar: Doğa Güner, Masal Burgu, Alisa Sirer
B Erkekler: Kaan Sanal, Tiber Sirer, Mehmet Kağan Özer
C1 Kızlar: Zeynep Kahraman, Zeynep Ayşin Yıldız, Peri Ertürk
C1 Erkekler: Doruk Ege Kömürlü, Ahmet Onur Eliaçık, Sarp Berk Ergün
C2 Kızlar: Ela Valeri Aksulu, Mira Deniz Koçer, Gökçen İnci Yorulmaz
C2 Erkekler: Ateş Şen, Alparslan Kerem Kuş, Ahmet Arslan
D1 Kızlar: Mira Bade Olca, İpek Bilgin, Duru Yazar
D1 Erkekler: Aleksnadr Vesely, Ali Kocaman, Mert Civan Ulgensoy
D2 Kızlar: Lila Irmak Ateşalp, Alya Beyaz, Alsu Nur Çakılmaz
D2 Erkekler: Tuna Ertürk, Atlas Yankı Turan, Çınar Asaf Özyılmaz
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