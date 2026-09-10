Artvin'de 20 ülkeden 140 sporcunun katıldığı güreş turnuvası başladı - Son Dakika
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Artvin'de 20 ülkeden 140 sporcunun katıldığı güreş turnuvası başladı

Artvin\'de 20 ülkeden 140 sporcunun katıldığı güreş turnuvası başladı
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Artvin'de düzenlenen Uluslararası Mehmet Sosanoğlu Serbest Güreş Turnuvası, 20 ülkeden 140 sporcunun katılımıyla başladı. İl Müdürü Hasan Kara, turnuvanın Artvin'in tanıtımına ve spor turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

Artvin'de düzenlenen Uluslararası Mehmet Sosanoğlu Serbest Güreş Turnuvası, 20 ülkeden 140 sporcunun katılımıyla başladı.

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Artvinspor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Mehmet Sosanoğlu Serbest Güreş Turnuvası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, 20 ülkeden 140 genç sporcuyu Artvin'de buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Turnuvanın, Türk güreşinin önemli isimlerinden merhum Mehmet Sosanoğlu'nun anısını yaşatmak amacıyla düzenlendiğini ifade eden Kara, organizasyonun Artvin'in tanıtımına ve spor turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

Turnuvayı geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Kara, organizasyona destek veren kurumlara ve sponsorlara teşekkür ederek sporculara başarılar diledi.

Açılış programının ardından başlayan müsabakalar iki gün devam edecek.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Artvin'de 20 ülkeden 140 sporcunun katıldığı güreş turnuvası başladı - Son Dakika
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