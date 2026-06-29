Aşkaleli Sporcular Ordu'da Başarı Kazandı - Son Dakika
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Aşkaleli Sporcular Ordu'da Başarı Kazandı

Aşkaleli Sporcular Ordu\'da Başarı Kazandı
29.06.2026 09:23
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Aşkaleli atletler, Ordu'daki grup yarışmalarında başarı göstererek Türkiye Yarı Finalleri'ne katıldı.

ANALİG Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm 1. Etap Grup Yarışmaları, Ordu'da düzenlendi. Erzurum'da gerçekleştirilen eleme müsabakalarında derece elde ederek Ordu'daki grup yarışmalarına katılmaya hak kazanan Aşkaleli sporcular, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına mücadele etti.

Ordu'da düzenlenen atletizm yarışmalarında çeşitli branşlarda önemli dereceler elde eden Aşkaleli sporcular, gösterdikleri üstün performansla Türkiye Yarı Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Dereceye giren sporcular: Soner Berk Çelik - 800 metre, Dicle Özhan - 800 metre, Dicle Özhan - Fırlatma TopU, Begüm Sakman - Gülle Atma, Ecrin Su Yüca - 80 metre VE Ecrin Su Yüca - 80 Metre Engelli

Atletizm Antrenörü Elif Eyüp, yarışmaların ardından yaptığı açıklamada, Erzurum'da gerçekleştirilen eleme müsabakalarında başarılı sonuçlar alarak Ordu'daki grup yarışmalarına katılmaya hak kazandıklarını belirtti. Eyüp, "Yarışma gününe kadar sporcularımızla disiplinli bir şekilde çalışmalarımıza devam ettik ve nihayetinde emeklerimizin karşılığını aldık. Elbette hedefimiz Türkiye Yarı Finalleri'nde de başarılı olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmak ve orada da dereceler elde etmektir. Sporcularımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sporcular yarı finallerin koşulacağı tarih ve şehir merak ve heyecanla bekliyorlar. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Türkiye, Yaşam, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aşkaleli Sporcular Ordu'da Başarı Kazandı - Son Dakika

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