Asprilla'nın Dizinde Kanama Tespit Edildi

Galatasaray: "Süper Lig'in 27. haftasında oynadığımız Göztepe maçında dizine darbe alan Yaser Asprilla'nın sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilmiş olup, bugün takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde günü tedaviyle geçirdi." - İSTANBUL