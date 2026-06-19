Asrın Rodi Pak, Dünya Şampiyonası'nda Podyum Hedefli - Son Dakika
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Asrın Rodi Pak, Dünya Şampiyonası'nda Podyum Hedefli

Asrın Rodi Pak, Dünya Şampiyonası\'nda Podyum Hedefli
19.06.2026 11:13
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Sakatlıktan dönen motosikletçi Asrın Rodi Pak, sezon sonu yarışında podyum için hazırlanıyor.

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (EWC) yarışan 25 yaşındaki Asrın Rodi Pak, yaşadığı sakatlığın ardından geç başladığı sezonun son yarışında podyuma çıkabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda dördüncü sezonunu geçiren milli motosikletçi, burada yarışan ilk ve tek Türk sporcu olma ünvanını elinde bulunduruyor.

Hem motosikletin hem de pilotların dayanıklılığının ön plana çıktığı şampiyonada; 6, 8, 12 ve 24 saat süren yarışlar yapılıyor.

Geçen sezonu 13. olarak tamamlayan Asrın Rodi Pak, 12 Mart'ta Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde antrenman sırasında yaşadığı kaza sonucu Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaburgalarında ve kürek kemiğinde kırıklar oluşan milli motosikletçi, yaşadığı sakatlık nedeniyle 16-19 Nisan tarihlerinde Fransa'daki Le Mans Pisti'nde yapılan şampiyonanın ilk yarışına katılamadı.

Sakatlığını kısa sürede atlatmasının ardından tekrar antrenmanlara başlayan Asrın Rodi Pak, 5-6 Haziran'da da Belçika'daki Spa-Francorchamps Pisti'nde sezonun ilk yarışına çıktı.

Geçen sezonki Slider Endurance Takımı ile yarışan Türk motosikletçi, 12. sıradan start aldığı 8 saatlik yarışı, takım arkadaşları Jacopa Cretaro ve Joan Diaz ile 6. bitirdi.

Asrın Rodi, Fransa'nın Marsilya kentinde 17-20 Eylül tarihlerinde yapılacak sezonun son yarışında podyuma çıkmak için hazırlanıyor.

Genç sporcu, AA muhabirine, geçirdiği kazanın ardından ağır bir sakatlık süreci yaşadığını, bir an önce yarışlara dönebilmek için fizyoterapist eşliğinde özel çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Sakatlık sürecinin ardından çıktığı ilk yarışta 6. olmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu aktaran Asrın Rodi Pak, "Arızalarla uğraşmasaydık podyum temposundaydık. Dolayısıyla sakatlık dönüşü bizim için güzel bir yarıştı. Şu anda moraller yerinde. Bir sonraki yarışa tam gaz hazırlanacağız." dedi.

Sezonun son yarışında hedef podyum

Sakatlıktan sonra ilk defa 24 saatlik bir yarışa çıkmaya hazırlandığını anlatan milli motosikletçi, bu kadar uzun soluklu bir yarışın beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Asrın Rodi, Marsilya kentindeki yarışın Fransızlar tarafından "altın kase" olarak nitelendirildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Podyuma çıkmak için sürekli bir savaşın içinde olmak gerekiyor. Biz de şu an o takımlardan birisiyiz. Podyum için favori takımlardan birisiyiz. Sıkı hazırlanacağız. Hedefimiz her zaman podyum. 24 saatlik Bol d'Or yarışında daha önce iki podyumum var. Bir dünya üçüncülüğümüz, bir de dünya birinciliğimiz var. Dolayısıyla sevdiğimiz de bir pist. Bu şampiyonada pilotun kontrolü dışında çok fazla şey gelişiyor. Motor arıza yapmayacak, mekanikerler hata yapmayacak, dolayısıyla sadece bana bakmıyor olay. Hazırlığımı ve yarıştaki her şeyi mükemmel yapmak en büyük hedefim."

Kaynak: AA

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