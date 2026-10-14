Aston Villa deplasmanında Fenerbahçe, 2 eksikle sahaya 3 değişiklikle çıktı - Son Dakika
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Aston Villa deplasmanında Fenerbahçe, 2 eksikle sahaya 3 değişiklikle çıktı

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Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'inde 3 değişiklik yapmasıyla Aston Villa deplasmanında sahaya çıktı. Sakatlığı nedeniyle Marco Asensio kadroya alınmazken, Mert Müldür İngiltere'ye getirilmedi; sakatlıklarına rağmen Kante ve Lukaku yedek soyundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Villa Park'ta oynanan müsabakada Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Marco Asensio'yu sakatlığı nedeniyle kadroya almadı.

65 yaşındaki çalıştırıcı, yine sakatlık nedeniyle N'Golo Kante'yi kadroya alırken, ilk 11'de görevlendirmedi. Kartal, Kerem Aktürkoğlu'nu da rotasyonda değerlendirdi.

İsmail Kartal, bu isimlerin yerine İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de oynattı.

Aston Villa karşısında kalede Ederson görev yaparken, dörtlü savunmayı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde İsmail Yüksek ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattında Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın yer aldı. Fenerbahçe, gol yollarında ise Vedat Muric'e güvendi.

İki eksik

Fenerbahçe, Aston Villa karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı nedeniyle İngiltere'ye getirilmeyen Mert Müldür ile sağlık ekibinin tavsiyesiyle kamp kadrosunda bulunan ama kadroya alınmayan Marco Asensio, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bıraktı.

Kante ve Lukaku, sakatlıklarına rağmen kadroda

Fenerbahçe'nin yıldız isimleri N'Golo Kante ile Romelu Lukaku, sakatlık yaşamalarına rağmen kadroda yer aldı.

Sağlık ekibi ve teknik heyet tarafından sağlık durumları değerlendirilen Kante ve Lukaku, maç kadrosuna alınırken, müsabakada yedek soyundu.

Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Aston Villa maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertliler, taraftar toplanma alanında buluşmalarının ardından güvenlik eşliğinde stada hareket etti.

Yaklaşık 1800 sarı-lacivertli taraftar, Villa Park'ta takımlarını destekledi.

Kaynak: AA
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