Aston Villa ile 4-4'lük beraberlik Manchester United'ı düşme hattına soktu

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United, uzatmalarda bulduğu iki golle sahasında Aston Villa ile 4-4 berabere kaldı.

Nottingham Forest'ın Manchester City'yi 3-1 yenmesiyle düşme hattına gerileyen Manchester United, ilk 4 dakikada Alysson ve Nicolas Jackson'ın golleriyle iki farkla geriye düştü.

Devre arasına Bruno Fernandes ve Youri Tielemans'ın golleriyle 2-2 berabere giren Manchester ekibi, John McGinn ve Leon Goretzka'nın attığı gollerle skorun 4-2 olmasını engelleyemedi.

Ev sahibi ekipte ikinci yarıda oyuna giren Patrick Dorgu, 90+2. dakikada Joshua Zirkzee'nin golünde asisti yaparken, 90+6. dakikada da Fernandes'in ortasında kafayla attığı golle takımına 1 puanı getirdi.

Bu sonuçla Manchester United puanını 8'e çıkardı ancak milli araya düşme hattında girdi. Aston Villa ise 16 puana yükseldi.

Gomez ve Gross, Brighton'ı 2. sıraya taşıdı

Ligin en golcü takımı Brighton, sahasında Brentford'u 2-0 yenerek puan cetvelinde ikinci sıraya yerleşti.

Amex Stadı'nda oyunun kontrolünü ilk dakikalardan itibaren eline alan Brighton, Diego Gomez'in ceza alanı dışından sol ayağıyla attığı şık golle 15. dakikada öne geçti. Paraguaylı oyuncu, geçen ay da Crystal Palace ağlarını orta sahadan attığı golle havalandırmıştı.

Brentford'un beraberlik çabaları 23. dakikada Igor Thiago'nun kırmızı kart görmesiyle yara aldı. Brezilyalı futbolcu, VAR incelemesinin ardından Chema Andres'in yüzüne vurduğu gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü.

Brighton, ilk yarının bitimine doğru Luka Vuskovic'in ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Pascal Gross, farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda da baskısını sürdüren ev sahibi ekip, Yasin Ayari ve Maxim de Cuyper ile farkı artırma fırsatları yakaladı ancak skor değişmedi.

Premier Lig'de 200. maçına çıkan Brentford, hiç isabetli şut üretemediği maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sezon kazandığı her maçta kalesini gole kapatan Brighton, puanını 22'ye çıkarırken, Brentford ise 14 puanda kaldı.

Sunderland, Chelsea'yi yenerek taraftarıyla barıştı

Sunderland, sahasında Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek, 7 maç sonra ilk galibiyetini elde etti.

Levi Colwill'in Brian Brobbey'yi düşürmesiyle kazanılan penaltıda Enzo Le Fee, 36. dakikada topu filelere göndererek takımına 3 puanı kazandırdı. Fransız oyuncu, bu sezon 4. kez penaltıdan gol buldu.

İkinci yarıda beraberlik için yüklenen ancak Sunderland'in direncini kıramayan Chelsea'de, uzatma dakikalarında Danny Welbeck'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Sunderland, bu galibiyetle puanını 8'e çıkarıp son sıradan kurtuldu. Chelsea ise 16 puanla 5. sırada kaldı.

Liverpool, Selhurst Park'tan 3 golle döndü

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye mağlup olan Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 3-1 yendi.

Selhurst Park'ta tempolu geçen ilk yarının 18. dakikasında ev sahibi ekipte Yeremy Pino'nun şutu üst direkten döndü. Dominik Szoboszlai'nin 40. dakikada kullandığı serbest vuruşta Alexis Mac Allister'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 54. dakikada Bradley Barcola'nın yerden ortasını tek vuruşla filelere gönderen Florian Wirtz ile farkı ikiye çıkardı. Alman oyuncu, bu sezon ligdeki ilk golünü attı.

Liverpool, Alexander Isak'ın 89. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirirken, Eddie Nketiah, uzatma dakikalarında penaltıdan Palace'ın tek golünü kaydetti. Liverpool kalecisi Alisson Becker 6 kurtarışla öne çıktı.

Liverpool, 18 puanla ilk dörde geri döndü. Üst üste 4. yenilgisini alan Crystal Palace ise 7 puanla son sıraya geriledi.

Evanilson, Bournemouth tarihine geçti

Eski teknik direktörü Gary O'Neil'in yönetimindeki Ipswich Town'a konuk olan Bournemouth, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

5. dakikada topu ayağında fazla tutan kaleci Christian Walton'ın hatasını affetmeyen Evanilson, topu boş kaleye yuvarladı. İkinci yarının 27. saniyesinde Ryan Christie'nin ortası, Leif Davis'ten sekerek kendi kalesine gitti: 0-2.

Ev sahibi ekibin tek golünü 73. dakikada Jack Clarke penaltıdan attı.

Ligde üst üste 5. maçta da gol atan Evanilson, bunu başaran ilk Bournemouth oyuncusu oldu. Brezilyalı forvet, 5 gol ve 4 asistle bu sezon gole en çok katkı veren oyuncu sıralamasında Erling Haaland ile zirveyi paylaşıyor.

Üst üste 4. lig galibiyetini alan Bournemouth, puanını 15'e çıkardı. Ipswich Town ise 11 puanda kaldı.