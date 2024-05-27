Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery ile Yeni Sözleşme İmzaladı

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, teknik direktör Unai Emery ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Emery, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Aston Villa'da harika bir kimya var. Taraftarların desteği, burayı evimiz gibi hissetmemizi sağlıyor. Hayallerimizin sınırı olmadan bu yolculuğa devam edeceğimiz için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Aston Villa, 52 yaşındaki İspanyol teknik adam yönetiminde Premier Lig'i geçen sezon 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almıştı.