Asuman Çığlıoğlu Avrupa Şampiyonu

Spor

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Asuman Çığlıoğlu için memleketi Kastamonu'da karşılama programı düzenlendi.

Kariyerinde 12 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 3 dünya ve 1 Avrupa üçüncülüğü bulunan Asuman, Yunanistan'da 2- 10 Kasım tarihlerinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

Yunanistan'dan memleketi Kastamonu'ya dönen Asuman için Kastamonu Otogarı'nda karşılama programı düzenlendi. Asuman'ın bulunduğu otobüsün perona yaklaştığı gören sevenleri meşale yaktı.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Efgan Dağlı tarafından çiçekle karşılanan Asuman, ailesi ve sevenleri ile kucaklaştı.

Asuman, elde ettiği şampiyonlukla kick boks büyükler kategorisinde kentin ilk Avrupa şampiyonu oldu.

Çığlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'na çok çalıştığını belirtti. Şampiyon olacağına inanarak turnuvaya katıldığını söyleyen Çığlıoğlu, "Bu yıl şampiyon olacağıma çok inanıyordum. Çok mutluyum, inşallah sıradaki hedefim Dünya Şampiyonu olmak. Hep dünya ikincisi, üçüncüsü ya da Avrupa ikincisi, üçüncüsü oluyordum. İlk defa Avrupa Şampiyonu oldum ve inşallah devamını getireceğim. Bunun için çok mutluyum. Şimdi bu unvanımı devam ettirebilmem için bundan sonra daha çok çalışacağım." dedi.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Efgan Dağlı ise Asuman'ın başarılarını sürdüreceğini belirtti. Asuman'la gurur duyduklarını dile getiren Dağlı, şunları kaydetti:

"Asuman gibi bir sporcunun çıkıp büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonu olması özelde bizleri genelde de Türkiye'nin gururudur. Bizler bu yüzden Asuman'a ve antrenörüne çok teşekkür ediyoruz. Bizleri gururlandırdılar. Türk bayrağını Yunanistan'da göndere çektirdiler. Bizler, Asuman'ın daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Bu yolda da çalışmalarına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak desteğimizi vereceğimize buradan kendisine söz veriyoruz."

Antrenör Emrah Şahanoğlu da Asuman'ın, çeyrek finalde Letonya, yarı finalde Norveç ve finalde de İtalyan rakibini yendiğini söyledi. Asuman'ın İstiklal Marşı'nı tüm Avrupa'ya dinlettiğini ifade eden Şahanoğlu, "Büyükler kategorisi gerçekten çok zor bir alan. 18-40 yaş arası sporcular katılıyor. Kendi sıkletinde ve branşında Avrupa Şampiyonu olan Türkiye'de ilk sporcudur. Daha öncesinde 60 kilogramda Full Contact branşında Türkiye'den hiçbir sporcu bu şampiyonluğu yaşamamıştı. Bu anlamda da bizler için önemli oldu. Kastamonu'muzda da büyükler kategorisinde elde ettiğimiz en büyük başarıdır. Bu Kastamonu'muza ülkemize, Türkiye'mize, Kastamonu'muza armağan olsun. İnşallah önümüzdeki yıl hedefimiz 2025 yılında Dünya Şampiyonluğu olacaktır. Ben sporcuma güveniyorum, bizleri destekleyen herkese de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.