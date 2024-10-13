Asya Viyan Elinç'ten Boccede Başarı - Son Dakika
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Spor

Asya Viyan Elinç'ten Boccede Başarı

16 yaşındaki Asya Viyan Elinç, boccede madalya ve kupa kazanarak milli takıma seçildi.

13.10.2024 12:17
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Siirt'te yaşayan 16 yaşındaki milli sporcu Asya Viyan Elinç, "hobi olsun" diye başladığı boccede madalya ve kupalar kazandı.

Siirt Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencisi Asya Viyan Elinç, 2 yıl önce beden eğitimi öğretmeni sayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bocce takımına yönlendirildi.

"Hobi olsun" diye bu spora başlayan Asya Viyan, kısa sürede kendisini geliştirerek başarılar elde etti.

Geçen yıl yapılan Türkiye Bocce Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya, bu yıl 20 Ocak-1 Şubat'ta Mersin'de düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Raffa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Asya Viyan, haziran ayında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapılan seçmelerde milli takıma seçildi.

Avusturya'nın Innsbruck kentinde 26 Ağustos-1 Eylül'de düzenlenen Gençler Avrupa Raffa Şampiyonası'nda tek kadınlarda gümüş madalya ve kupa, altın nokta kategorisinde ise bronz madalya ve kupa alan Asya Viyan Elinç, 17-20 Ekim'de Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek 15. Uluslararası Bocce Turnuvası'na hazırlanıyor.

"Çalışarak bir yerlere gelmek istedim"

Asya Viyan Elinç, AA muhabirine, bocceyi çok sevdiğini, okul çıkışında antrenman yapabilmek ve hafta sonu spor salonuna gitmek için birkaç kilometre yürüdüğünü söyledi.

Antrenörü sayesinde yarışmalara hazırlandığını dile getiren Asya Viyan, tecrübe edindikçe antrenmanlara daha sıkı sarıldığını kaydetti.

"Aslında bu süreçte pek iyi ilerlemiyordum. İlk başlarda çok kötüydüm. Sonra kendimi toparlayarak maçlara sıkı hazırlandım." diyen genç sporcu, boccenin güzel bir spor dalı olduğunu anlattı.

İlk başlarda "hobi olsun" diye başladığı bocce sayesinde madalya ve kupalara sahip olduğunu ifade eden Asya Viyan, hazırlandığı 15. Uluslararası Bocce Turnuvası'nda altın madalya kazanmayı hedeflediğini aktardı.

Asya Viyan Elinç, şöyle konuştu:

"Avrupa ikinciliği derecesi almam beni mutlu etti. Antrenörüm, arkadaşlarım beni hep destekledi. Antalya'da düzenlenecek turnuvada altın madalya kazanmak istiyorum. Avrupa'da hedefim şampiyon olup kürsüde İstiklal Marşı'nı okutmaktı. Son yarışmada bunu kıl payı kaçırdım, bir dahaki yarışmada başarmak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum."

Türkiye rekorları ve şampiyonluğu olan milli sporcuları örnek aldığını kaydeden Asya Viyan, bu sayede daha çok motive olduğunu anlattı.

Asya Viyan Elinç, "Çevremdeki bazı kişiler, 'Yapamazsın.' dediler. Onlar yapamaz dedikçe ben yapmak istedim. Biraz da hırs oldu bende. Çalışarak bir yerlere gelmek istedim. İlk başta kimse desteklemese de antrenörüm her zaman yanımdaydı. Her zaman antrenmanlara katılarak bu dereceleri elde ettim." ifadelerini kullandı.

Kendisi gibi milli sporcu olan kuzeni Esma Nur Elinç ile antrenmanlara katıldığını anlatan Asya Viyan, yarışmalarda başarı kazandıkça kız arkadaşlarının da bu spora olan ilgisinin arttığını sözlerine ekledi.

Antrenör Mesut Eryeşil ise Asya Viyan'ın çok yetenekli bir sporcu olduğunu, Avrupa'da gümüş ve bronz madalya kazanmasının kendilerini gururlandırdığını dile getirerek, takımda onun gibi yetenekli sporcuları her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirtti. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Asya Viyan Elinç'ten Boccede Başarı - Son Dakika

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