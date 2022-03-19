Atakaş Hatayspor maçından notlar - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor maçından notlar

19.03.2022 19:03
Atakaş Hatayspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İlker Toprak üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Süper Lig'in 29'uncu haftasında 2-1 kaybedilen Galatasaray maçının 11'inde 5 değişikliğe gitti. Kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine Emre Bilgin'i görevlendiren Karaveli, Umut Meraş'ın yerine Rıdvan Yılmaz, Atiba'nın yerine Josef, Kenan Karaman'ın yerine Larin, Alex Teixeira'nın yerine ise Batshuayi'yi sahaya sürdü.Kalede Emre Bilgin'i oynatan Karaveli, savunma dörtlüsünü Rosier, Necip Uysal, Vida ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef - Can ikilisini sahaya süren Karaveli, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Güven Yalçın, solunda Larin'i oynattı. Önder Karaveli'nin gol yollarındaki tercihi ise Batshuayi oldu.EMRE BİLGİN A TAKIMDA İLK KEZ FORMA GİYDİSiyah-beyazlı ekibin 18 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin, Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte A takımda ilk kez resmi bir maçta forma giydi. Bilgin, Ersin Destanoğlu'nun sarı kart cezalısı olması ve Mert Günok'un sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçında eldivenleri devraldı. Sergen Yalçın döneminde A takıma çıkartılan genç file bekçisi, daha önce A takımla antrenmanlarda yer almasına rağmen altyapı maçlarında görev alıyordu. Emre Bilgin, Hatayspor maçıyla birlikte resmi olarak ilk kez Beşiktaş'ın kalesini korudu. Öte yandan siyah-beyazlı ekibin yedek kalecisi ise 17 yaşındaki Göktuğ Baytekin oldu.N'KOUDOU 19 MAÇ SONRA KADRODASiyah-beyazlı ekipte Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süredir takımdan ayrı kalan Kevin N'Koudou, Hatayspor maçının kadrosuna dahil edildi. Kasımpaşa maçında sonradan oyuna dahil olan ve yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleyi tamamlayamayan Fransız kanat oyuncusu, sonrasında ameliyat olmuş yaklaşık 3 ay takımdan ayrı kalmıştı. N'Koudou, Hatayspor maçıyla birlikte takıma dönmüş oldu.HATAYSPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOKAtakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 29'uncu haftasında 3-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının kadrosunu değiştirmeden Beşiktaş maçına çıktı.

Hatayspor'un 11'i şöyle: Munir - Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa, Kaabi, Riberio, Lobjanidze, Diouf.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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