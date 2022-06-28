Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp programı için kente gelen Akdeniz ekibi, sabah yapılan antrenmanda, kandaki veya beyin omurilik sıvısındaki (BOS) laktat seviyesinin ölçüldüğü testten geçti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 'Atakaş Hayatspor'da futbolcular laktat testinden geçti' haberimizin başlığında takımın adı sehven 'Atakaş Hayatspor' olarak yazılmıştır. - Son Dakika

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