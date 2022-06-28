"Atakaş Hayatspor'da futbolcular laktat testinden geçti" haberimizin başlığında takımın adı sehven "Atakaş Hayatspor" olarak yazılmıştır. - Son Dakika
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"Atakaş Hayatspor'da futbolcular laktat testinden geçti" haberimizin başlığında takımın adı sehven "Atakaş Hayatspor" olarak yazılmıştır.

28.06.2022 13:34
"Atakaş Hayatspor'da futbolcular laktat testinden geçti" haberimizin başlığında takımın adı sehven "Atakaş Hayatspor" olarak yazılmıştır.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları için geldiği Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları için geldiği Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp programı için kente gelen Akdeniz ekibi, sabah yapılan antrenmanda, kandaki veya beyin omurilik sıvısındaki (BOS) laktat seviyesinin ölçüldüğü testten geçti.

Test ile futbolcuların kondisyon ve dayanıklılık seviyeleri belirlendi.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalışmalarını sürdüren Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Atakaş Hayatspor'da futbolcular laktat testinden geçti' haberimizin başlığında takımın adı sehven 'Atakaş Hayatspor' olarak yazılmıştır. - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Atakaş Hayatspor'da futbolcular laktat testinden geçti" haberimizin başlığında takımın adı sehven "Atakaş Hayatspor" olarak yazılmıştır. - Son Dakika
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