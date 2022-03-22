Ataları için yumruklarını vurdular - Son Dakika
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Ataları için yumruklarını vurdular

22.03.2022 14:40
Ataları için yumruklarını vurdular

Malatya'da Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü nedeniyle Wushu Turnuvası yapıldı.

Malatya'da Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü nedeniyle Wushu Turnuvası yapıldı. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler, ataları için yumruklarını vurdular ve dereceye girenlere madalya verildi.

Yakınca Spor Salonu'nda Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen Wushu Turnuvasına, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde toplam 90 sporcu katıldı. Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Yeşilyurt Belediyespor Kulübü, Yeni Olimpiyat Spor Kulübü, Malatya Çevik Spor Kulübü, 44 Tepehan Spor kulübü, Eftal Spor Kulübü, Malatya Aktif Spor Kulübü, Zafer Spor Kulübü ve Panter44 Spor Kulübü'nün katıldığı Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen Wushu Turnuvasında sporcuların ataları olan şehitleri andıkları, hem de şampiyonalar için deneyim kazandıkları kaydedildi. - MALATYA

Ataları için yumruklarını vurdular
Ataları için yumruklarını vurdular

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Çanakkale Zaferi, Malatya, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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