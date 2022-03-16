Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası - Son Dakika
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Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası

16.03.2022 18:29
Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda günün müsabakaları tamamlandı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda günün müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, skeet karışık takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden Mustafa Serhat Şahin- Nur Banu Balkancı ekibi, 140 puanla 12. sırada yer alırken, Ahmet Baran- Sena Can ekibi ise ise138 puanla 18. oldu.

Plak Atışları Dünya Kupası, yarın yapılacak takım müsabakalarıyla sona erecek.

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Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası

Kıbrıs Rum Kesimi, Dünya Kupası, Nur Banu, Atıcılık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası - Son Dakika


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