Atıcılıkta Samet Akça'dan 2 bronz madalya - Son Dakika
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Atıcılıkta Samet Akça'dan 2 bronz madalya

30.04.2022 17:10
Atıcılıkta Samet Akça'dan 2 bronz madalya

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık takımı sporcusu Samet Akça, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Nevzat Yamaç Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Kupası'nda yine başarılı sonuçlar elde etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık takımı sporcusu Samet Akça, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Nevzat Yamaç Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Kupası'nda yine başarılı sonuçlar elde etti. Akça, R5 ve R4 kategorilerinde bronz madalya alarak iki üçüncülük kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Nevzat Yamaç Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Kupası 27-30 Nisan tarihleri arasında Mersin'in Erdemli ilçesi atış poligonunda gerçekleştirildi. 18 şehirden 55 sporcunun katıldığı kupada sporcular 10 farklı kategoride mücadele etti. Kupaya Manisa Büyükşehir Belediyespor'u temsilen Samet Akça da katıldı. Aynı zamanda hem a milli hem de b milli takımları seçmesi olan müsabakada Samet Akça R5 (karışık 10 metre havalı tüfek yatarak) kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Akça, R4 (karışık 10 metre havalı tüfek ayakta) kategorisinde de Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Müsabakaların sonunda sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar da, Akça'yı başarısından dolayı tebrik etti. - MANİSA

Atıcılıkta Samet Akça'dan 2 bronz madalya
Atıcılıkta Samet Akça'dan 2 bronz madalya

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Bedensel Engelliler, Bronz Madalya, Atıcılık, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atıcılıkta Samet Akça'dan 2 bronz madalya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atıcılıkta Samet Akça'dan 2 bronz madalya - Son Dakika
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