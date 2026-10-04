Atina'da skeet trio finalinde Türkiye Kadın Atıcılık Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Atina'da skeet trio finalinde Türkiye Kadın Atıcılık Milli Takımı Avrupa şampiyonu olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Atıcılık Federasyonuna göre, Atina'daki Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar skeet trio kategorisinde mücadele eden milli takım finalde birinci oldu. Çiğdem Özyaman Özenir, Sena Can Kökgöz ve Nur Banu Balkancı'dan oluşan takım altın madalya kazandı.
Milli atıcılar, Yunanistan'da devam eden Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'daki organizasyonda Çiğdem Özyaman Özenir, Sena Can Kökgöz ve Nur Banu Balkancı'dan oluşan takım, kadınlar skeet trio kategorisinde mücadele etti.
Milli takım, finalde birinci olarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Kaynak: AA
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