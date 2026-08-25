Atların Sahiplik Bilgileri Açıklandı - Son Dakika
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Atların Sahiplik Bilgileri Açıklandı

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Türkiye Binicilik Federasyonu, Ascot ve Cadence D'Emm atlarının sahiplik bilgilerini duyurdu.

Türkiye Binicilik Federasyonu, kamuoyunda gündeme gelen Ascot ve Cadence D'Emm isimli atların sahiplik bilgilerine ilişkin açıklama yaptı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, yenilenen internet sitesinde kayıtlı atlara ilişkin bilgilere "Bilgi Bankası - At Ara" bölümünden at adıyla sorgulama yapılarak ulaşılabildiği ve atların kayıtlı sahiplik bilgilerinin kamuya açık şekilde görüntülenebildiği belirtildi.

Açıklamada, Nedim Şener'in paylaşımında yer verdiği Ascot ve Cadence D'Emm isimli atlara ilişkin sahiplik bilgilerini gösteren ekran görüntülerinin de federasyonun kamuya açık internet sitesinden alındığı ifade edildi.

Federasyon kayıtlarına göre Ascot isimli atın tescil numarasının 34/2716, doğum yılının 1999, doğum yerinin Türkiye, baba adının Asil, anne adının ise Gülsultan I olduğu ve kayıtlı sahibinin Alihan Kuriş olduğu bildirildi.

Cadence D'Emm isimli atın ise tescil numarasının 34/3691, tescil tarihinin 22 Temmuz 2016, doğum yılının 2012, doğum yerinin Fransa, baba adının Modesto, anne adının Ca Cocinelle olduğu ve kayıtlı sahibinin Tuna Kuriş olduğu kaydedildi.

Federasyon açıklamasında, yenilenen internet sitesinde yer alan sahiplik bilgilerinin sistem değişikliği sonrasında oluşturulmuş yeni bilgiler olmadığı, mevcut federasyon kayıtlarının yeni sisteme aktarıldığı vurgulandı.

Söz konusu sahiplik bilgilerinin gizlenmesi veya erişime kapatılmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, ilgili bilgilerin federasyonun internet sitesi üzerinden herkes tarafından at adıyla sorgulanabildiği ve görüntülenebildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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