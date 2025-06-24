FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu 3. hafta maçında Atletico Madrid ve Botafogo karşılaştı. Karşılaşmayı Atletico Madrid, 1-0 kazandı.
Karşılaşmada tempo maçın başından sonuna düşük seviyede devam etti ve ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda baskısını bir nebze artıran Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Fransız futbolcu Antoine Griezmann getirdi.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 6 yapıp Botafogo ve PSG ile eşitlemesine rağmen -1 averajla rakiplerinin gerisinde kaldı ve üçüncü sırada yer alarak turnuvaya veda etti.
Son Dakika › Spor › Atletico Madrid'e galibiyet yetmedi! Gruptan çıkamadılar - Son Dakika
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