ŞANLIURFA - Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, milli sporcuları ziyaret etti - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, milli sporcuları ziyaret etti

30.03.2022 15:40

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Şanlıurfa'da kamp yapan Türkiye Atletizm Milli Takımı sporcularını ziyaret etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Şanlıurfa'da kamp yapan Türkiye Atletizm Milli Takımı sporcularını ziyaret etti.

Çintimar, GAP Tarımsal Eğitim Merkezi'nde (GAPTEAM) bir araya geldiği sporcularla bir süre sohbet ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fatih Çintimar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamp yapılan ortamın ve havanın güzelliğinden dolayı kısa süreliğine planladıkları kampta 3 ayı geride bıraktıklarını söyledi.

Özellikle Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi ve GAPTEAM'in sporcuları için sağladığı imkanların güzel olduğunu ve aile ortamı oluşturulduğunu ifade eden Çintimar, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse kampımız ramazan sonuna kadar burada, sonrasında ise Erzurum'da devam edecek. Burayı tanımamız iyi oldu, kısmet olursa önümüzdeki yıllarda da kış mevsiminde Şanlıurfa'da kamp yapmaya devam edeceğiz. Hem ortamın güzelliği hem havanın yumuşaklığı sporcuların daha rahat antrenman yapmasını sağlıyor. Milli takımda bulunan 56 sporcumuz ve antrenörlerimizle kampımız devam ediyor. Bugün çocuklarımızı ziyaret ettik. Sonrasında ise Valimizi ve Belediye Başkanımızı ziyaret ederek kampımızın süreceğini bildirdik ve destekleri için teşekkür ettik."

Atletizm Milli Takım Antrenörü ve İl Temsilcisi Cuma Canbek de kampın Şanlıurfa'da ilk kez düzenlendiğini vurgulayarak, "Kampımız çok güzel geçti. Sporcularımız kampta en iyi derecelerini koştu. Böyle uzun süreli kamplarımızın devam edeceğine ve başarılarımızın artacağına inanıyorum." diye konuştu.

Milli sporcu Hüseyin Can ise güzel hava şartlarından dolayı çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, kendilerine desteklerini esirgemeyen Çintimar ve tüm antrenörlere teşekkür etti.

ŞANLIURFA - Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, milli sporcuları ziyaret etti
ŞANLIURFA - Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, milli sporcuları ziyaret etti
ŞANLIURFA - Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, milli sporcuları ziyaret etti
ŞANLIURFA - Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, milli sporcuları ziyaret etti
ŞANLIURFA - Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, milli sporcuları ziyaret etti
ŞANLIURFA - Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, milli sporcuları ziyaret etti

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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