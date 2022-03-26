Atletizm yarışları beğeni topladı - Son Dakika
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Atletizm yarışları beğeni topladı

26.03.2022 15:43
Atletizm yarışları beğeni topladı

Sivas'ta 100 sporcunun katıldığı okullar arası atletizm yarışları izleyenlerden tam not aldı.

Sivas'ta 100 sporcunun katıldığı okullar arası atletizm yarışları izleyenlerden tam not aldı. Yarışlar sonunda dereceye girenlere ödül verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği'nin organizesinde "Okullar arası yıldızlar atletizm il birinciliği" yarışları düzenlendi. 4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Stadyumunda düzenlenen heyecan dolu yarışlara 7 okuldan 100 sporcu katıldı. 2 gün süren yarışlarda sporcular farklı kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

Sporcuların il birinciliği yarışlarındaki performansları ise izleyenlerden tam not aldı. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve başarı belgeleri takdim edildi. - SİVAS

Atletizm yarışları beğeni topladı
Atletizm yarışları beğeni topladı
Atletizm yarışları beğeni topladı
Atletizm yarışları beğeni topladı

YORUMLAR
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Atletizm gençler müsabakaları yapıldı Atletizm gençler müsabakaları yapıldı Atletizm yarışmasında şampiyon Reşit Karabacak Atletizm yarışmasında şampiyon Reşit Karabacak

Atletizm, gençlik, okullar, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atletizm yarışları beğeni topladı - Son Dakika


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