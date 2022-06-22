Atletizmde yılın geri kalanı dolu dolu geçecek - Son Dakika
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Atletizmde yılın geri kalanı dolu dolu geçecek

22.06.2022 11:04
Atletizmde yılın geri kalanı dolu dolu geçecek

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 2022 yılına iyi başladıklarını ancak senenin kalan bölümünde de önemli organizasyonlar olduğunu ve uluslararası her yarışta büyük başarılar elde etmek istediklerini söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 2022 yılına iyi başladıklarını ancak senenin kalan bölümünde de önemli organizasyonlar olduğunu ve uluslararası her yarışta büyük başarılar elde etmek istediklerini söyledi.

Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son 1 ayda atletlerin hemen hemen her gün yarışa çıktığını, daha da yoğun bir sürecin kendilerini beklediğini dile getirdi.

Hafta sonu Bursa'da Büyükler Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştireceklerini hatırlatan Çintimar, "Hemen sonrasında Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları, dünya ve Avrupa şampiyonaları var. Elmas Lig'de yarışan sporcu sayımız arttı. 2024 Paris hedefiyle yola devam ediyoruz. Tokyo'da ciddi başarılar elde edildi. En fazla puan topladığımız olimpiyat oldu atletizmde. Bu yeterli değil, 2024 Paris'te madalyalar alacağız. Atletizmin bütün branşlarında varız." diye konuştu.

Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları ve Cezayir'de başlayacak Akdeniz Oyunları'nın önemine dikkati çeken Çintimar, "İslami Dayanışma Oyunları'nda en fazla madalyanın dağıtıldığı branşlardan biri atletizm. İslam ülkelerinde orta ve uzun mesafede, atlama branşlarında rekortmenler ve şampiyonlar var. Biz de bu potansiyele sahip bir ülkeyiz. Madalya sayımızı en üst seviyede tutmak istiyoruz. Akdeniz Oyunları'nda bir önceki şampiyonaya göre derecemizi geçmek istiyoruz. Burada da en fazla madalyayı almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Başkan şampiyonasındaki rekor madalya sayısı mutlu etti

Fatih Çintimar, Romanya'da düzenlenen Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 22 madalyayla rekor kırdıklarını belirtti.

Diğer branşlara göre katılım sayısı açısından farklı bir organizasyonun olduğunu vurgulayan Çintimar, "Diğer branşlardaki şampiyonalar gibi, sadece balkan ülkelerinin katıldığı bir organizasyon değil. Balkanlarda 8 ülke var ama 22 ülke katılıyor bu şampiyonaya. Balkan ülkeleri ve dost ülkelerin katıldığı bir şampiyona. Malta'dan İsrail'e, Azerbaycan'dan İspanya'ya kadar birçok ülke katlıyor. Daha önce tarihimizde bir Balkan Şampiyonası'nda en fazla 21 madalya alabilmiştik. Şimdi aldığımız 22 madalyayla rekor kırdık. Alınan dereceler de bizi mutlu etti." şeklinde konuştu.

15 Temmuz'da halk Millet Bahçesi'nde koşacak

Fatih Çintimar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde önemli bir organizasyonu düzenleyeceklerini aktardı.

Türkiye'nin bütün illerinde aynı anda atletizm yarışması yapacaklarını belirten Çintimar, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, ciddi bir terör eylemiydi. Ülkemiz için ihanetti. Bunu kınamak, aynı zamanda da halkın kazandığı zaferi ön plana çıkarmak gerekir. 15 Temmuz, Türk halkının zaferiydi. Dünyaya, artık yönetimin seçimlerle geleceğini, terörist eylemlerle hükümetlerin değiştirilemeyeceğini gösterdik. Bizden sonra da birkaç ülkede bu girişimler engellendi. Biz bu günün halk tarafını temsil etmek için, '15 Temmuz Halk Koşusu'nu' yapıyoruz. 3 yıldır düzenliyoruz. Koşuyu bu yıl, 15 Temmuz Derneğimizle, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açılışlarını yaptığı Millet Bahçeleri'nde düzenleyeceğiz. 'Millet için15 Temmuz'da Millet Bahçesi'nde koşacağız' sloganıyla bütün illerde atletizm yarışmaları olacak. Ankara'daki daha büyük olacak. Önümüzdeki yıllarda bu organizasyonu Türk devletlerinin katılacağı uluslararası bir yarış olarak da yapmayı planlıyoruz."

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Fatih Çintimar, Atletizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atletizmde yılın geri kalanı dolu dolu geçecek - Son Dakika

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