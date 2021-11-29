- Avcı: "Çok büyük adımlar atıyorsunuz"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, çok güzel duygular yaşayacaklarını belirterek, "Bunu bütün hissiyatımla söylüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup eden Trabzonspor, sosyal medya hesaplarından bir deplasman hikayesi yayımladı. Bordo-mavili takımın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden çıkışıyla başlayan yolculukta, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın oyuncularına yaptığı konuşmaya yer verildi.

Avcı, takımın konsantrasyonunu çok net bir şekilde gördüğünü belirterek, "Sabırlı olun, oyun disiplinine sadık kalın. Bu takıma karşı zaten kazanmış oluyorsunuz. Ama her anı, her dakikayı doğru oynayın. Şampiyon olmak için sadece hücum oynanmaz, savunmayı da doğru yapmak gerekiyor. Bunu harika uyguladınız. İnanılmaz adımlar atıyorsunuz. Küçük adımlar değil, çok büyük adımlar atıyorsunuz. Hem zihinsel hem fiziksel... Sizden rica ediyorum çok güzel duygular yaşayacaksınız. Bunu bütün hissiyatımla söylüyorum. Lütfen buna inanın, hayatınızdan fedakarlık yapın" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili oyuncular ise Abdullah Avcı'nın bu sözlerine alkışlarla karşılık verdi.