Averajla lige tutunan Kayseri Basketbol, gelecek sezonu rahat geçirmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Averajla lige tutunan Kayseri Basketbol, gelecek sezonu rahat geçirmek istiyor

21.04.2022 10:58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin son haftasına kadar verdiği kümede kalma mücadelesini kazanan Bellona Kayseri Basketbol, gelecek sezonu iyi planlayıp aynı sıkıntıları yaşamak istemiyor.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin son haftasına kadar verdiği kümede kalma mücadelesini kazanan Bellona Kayseri Basketbol, gelecek sezonu iyi planlayıp aynı sıkıntıları yaşamak istemiyor.

Sezona 16 yıllık deneyimli başantrenör Ayhan Avcı ve iddialı bir ekiple başlayan Kayseri temsilci, sezonun ilk yarısında üst üste aldığı mağlubiyetlerle ligin dibine demir attı. Bellona Kayseri Basketbol kötü gidişattan dolayı Avcı ile yollarını ayırdı ve takımı Aclan Kavasoğlu'na emanet etti.

Kavasoğlu'nun görevine 2 hafta sonra son veren sarı-kırmızılı kulüp, son olarak Tolga Esenci'yle anlaştı. Esenci ile iyi bir çıkış yakalayan Kayseri temsilcisi, kümede kalma mücadelesini son haftaya kadar taşıtı.

Sezon sonunda aynı puana sahip olan rakibi İzmit Belediyesi Spor Kulübü'nden averajla üste çıkarak ligde kalan Bellona Kayseri Basketbol, gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, bu sezonun daha önce Avrupa'da final oynadıkları sezonlardan bile zorlu ve kritik geçtiğini söyledi.

"Oyuncuları takımda tutamadık"

Ligin başından beri işlerin istedikleri gibi gitmediğini vurgulayan Bozbey, "Sezona ilk 5'i hedefleyen bir takım kurarak başladık. Ancak sponsorumuzdan uzaklaşmamız ve beraberinde yaşadığımız ekonomik sıkıntılardan dolayı oyuncuları takımda tutamadık. Daha sonra 16 yıllık hocamız olan Ayhan Avcı ile yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Aclan Kavasoğlu anlaştık ancak 2 hafta sonra karşılıklı yollarımızı ayırdık. Son olarak Tolga Esenci ile anlaştık ve gelen galibiyetlerle umutlanmaya başladık. Hocamızla birlikte aldığımız 6 galibiyetle ligde kalmayı başardık." dedi.

Bozbey, bu yılın kendileri için çok zor ama bir o kadar da ders çıkardıkları bir sezon olduğunu vurguladı.

"Tolga hocayla takıma heyecan geldi"

Spor kulüplerinde sezon ortasında hoca değişikliğinin çok büyük bir risk olduğunu ancak bunu göze aldıklarını aktaran Bozbey, şunları kaydetti:

"Tolga hocayla birlikte takıma yeni bir heyecan gelmiş oldu. Zaten Tolga hoca kendisini kanıtlamış kaliteli bir hoca. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ve yeni sponsorlarımızın desteğiyle oyuncularımıza yeniden güven geldi. Bunlar bir araya gelince başarı kaçınılmaz oldu. Aslında olması gereken de buydu. İlk yarıda da 6 galibiyet alsak bu stresi hiç yaşamayacaktık. İlk yarıda son saniyelerde bir iki sayıyla verdiğimiz 5-6 maç ne yazık ki bize bu korkuyu yaşattı."

"Planlamamızı iyi yapmazsak yine sıkıntı yaşayabiliriz"

Zor bir sezonun kendilerini beklediğinin altını çizen Bozbey, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bellona ismiyle devam edeceğiz. Bununla ilgili görüşmeleri yaptık. Şu an önümüzdeki yılın bütçesini oluşturmaya başladık. Öncelikle hoca konusunu netleştirmemiz gerekiyor. Tolga hocayla çalışıp çalışmayacağımıza net bir şekilde karar verip hızlı bir şekilde transferlere başlamak gerekiyor. Önümüzdeki yıl uygulanacak 3+0 kuralıyla birlikte yerli oyuncular daha önemli hale geldi. Türk oyuncunun daha kıymetli olacağı bir sezon bizi bekliyor, o yüzden elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Planlamamızı iyi yapmazsak yine sıkıntı yaşayabiliriz. Bir hafta, 10 gün sonra transfere başlayıp bir ay içerisinde de bitirmeyi hedefliyoruz."

Averajla lige tutunan Kayseri Basketbol, gelecek sezonu rahat geçirmek istiyor
Averajla lige tutunan Kayseri Basketbol, gelecek sezonu rahat geçirmek istiyor
Averajla lige tutunan Kayseri Basketbol, gelecek sezonu rahat geçirmek istiyor
Averajla lige tutunan Kayseri Basketbol, gelecek sezonu rahat geçirmek istiyor

YORUMLAR
500
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Kayseri Basketbol: 72 Galatasaray: 78 Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Kayseri Basketbol: 72 Galatasaray: 78 Bellona Kayseri Basketbol ligde kaldı Bellona Kayseri Basketbol ligde kaldı

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Averajla lige tutunan Kayseri Basketbol, gelecek sezonu rahat geçirmek istiyor - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor
11:37 Ukrayna'yı açıkça işgal eden Rusya, Moskova'yı sözde Ermeni soykırımını kınayan bilboardlarla donattı
11:36 Rusya için stratejik kazanım olurken, Ukrayna için ağır yıkım oldu! Peki, Mariupol neden önem taşıyor?
11:22 Ünlü antropolog Gregory Forth'tan yeni "Hobit" iddiası: Hayattalar ve adada gizleniyorlar
11:22 Samsak Döveci şarkısında polemik sürüyor! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı tarafından tehdit edildiğini açıkladı
11:20 Rusya kenti ele geçirdi ama Mariopul'deki 2 bin Ukraynalı askeri nelerin beklediğini kimse bilmiyor
11:15 Sarı lacivertliler, 12 futbolcunun peşine düştü: Hepsi de Süper Lig'den
11:12 6'lı ittifaktan "seçim güvenliği" zirvesi: Ortak sandık takibi masada
11:03 Türkiye için tehlike çanları: Çiftçi sayısı 500 binin altına düştü
10:50 Şoför direksiyonda kalp krizi geçirdi, İETT otobüsü altı araca çarparak durabildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 11:46:51. #1.13#
SON DAKİKA: Averajla lige tutunan Kayseri Basketbol, gelecek sezonu rahat geçirmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement