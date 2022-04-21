Averajla lige tutunan Kayseri Basketbol, gelecek sezonu rahat geçirmek istiyor - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin son haftasına kadar verdiği kümede kalma mücadelesini kazanan Bellona Kayseri Basketbol, gelecek sezonu iyi planlayıp aynı sıkıntıları yaşamak istemiyor.

Sezona 16 yıllık deneyimli başantrenör Ayhan Avcı ve iddialı bir ekiple başlayan Kayseri temsilci, sezonun ilk yarısında üst üste aldığı mağlubiyetlerle ligin dibine demir attı. Bellona Kayseri Basketbol kötü gidişattan dolayı Avcı ile yollarını ayırdı ve takımı Aclan Kavasoğlu'na emanet etti.

Kavasoğlu'nun görevine 2 hafta sonra son veren sarı-kırmızılı kulüp, son olarak Tolga Esenci'yle anlaştı. Esenci ile iyi bir çıkış yakalayan Kayseri temsilcisi, kümede kalma mücadelesini son haftaya kadar taşıtı.

Sezon sonunda aynı puana sahip olan rakibi İzmit Belediyesi Spor Kulübü'nden averajla üste çıkarak ligde kalan Bellona Kayseri Basketbol, gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, bu sezonun daha önce Avrupa'da final oynadıkları sezonlardan bile zorlu ve kritik geçtiğini söyledi.

"Oyuncuları takımda tutamadık"

Ligin başından beri işlerin istedikleri gibi gitmediğini vurgulayan Bozbey, "Sezona ilk 5'i hedefleyen bir takım kurarak başladık. Ancak sponsorumuzdan uzaklaşmamız ve beraberinde yaşadığımız ekonomik sıkıntılardan dolayı oyuncuları takımda tutamadık. Daha sonra 16 yıllık hocamız olan Ayhan Avcı ile yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Aclan Kavasoğlu anlaştık ancak 2 hafta sonra karşılıklı yollarımızı ayırdık. Son olarak Tolga Esenci ile anlaştık ve gelen galibiyetlerle umutlanmaya başladık. Hocamızla birlikte aldığımız 6 galibiyetle ligde kalmayı başardık." dedi.

Bozbey, bu yılın kendileri için çok zor ama bir o kadar da ders çıkardıkları bir sezon olduğunu vurguladı.

"Tolga hocayla takıma heyecan geldi"

Spor kulüplerinde sezon ortasında hoca değişikliğinin çok büyük bir risk olduğunu ancak bunu göze aldıklarını aktaran Bozbey, şunları kaydetti:

"Tolga hocayla birlikte takıma yeni bir heyecan gelmiş oldu. Zaten Tolga hoca kendisini kanıtlamış kaliteli bir hoca. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ve yeni sponsorlarımızın desteğiyle oyuncularımıza yeniden güven geldi. Bunlar bir araya gelince başarı kaçınılmaz oldu. Aslında olması gereken de buydu. İlk yarıda da 6 galibiyet alsak bu stresi hiç yaşamayacaktık. İlk yarıda son saniyelerde bir iki sayıyla verdiğimiz 5-6 maç ne yazık ki bize bu korkuyu yaşattı."

"Planlamamızı iyi yapmazsak yine sıkıntı yaşayabiliriz"

Zor bir sezonun kendilerini beklediğinin altını çizen Bozbey, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bellona ismiyle devam edeceğiz. Bununla ilgili görüşmeleri yaptık. Şu an önümüzdeki yılın bütçesini oluşturmaya başladık. Öncelikle hoca konusunu netleştirmemiz gerekiyor. Tolga hocayla çalışıp çalışmayacağımıza net bir şekilde karar verip hızlı bir şekilde transferlere başlamak gerekiyor. Önümüzdeki yıl uygulanacak 3+0 kuralıyla birlikte yerli oyuncular daha önemli hale geldi. Türk oyuncunun daha kıymetli olacağı bir sezon bizi bekliyor, o yüzden elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Planlamamızı iyi yapmazsak yine sıkıntı yaşayabiliriz. Bir hafta, 10 gün sonra transfere başlayıp bir ay içerisinde de bitirmeyi hedefliyoruz."