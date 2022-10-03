AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da yapıldı

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı olan MAPFRE Sigorta Tırmanma Yarışı, İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 4 ayrı kategoride 24 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, 5 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşuldu.

Yarışta, kategori birde Sevcan Sağıroğlu Ülkü Motorsport adına Ford Fiesta R1 ile birinciliği elde ederken, ikinciliği Opel Corsa GSI ile Ülkü Motorsport'tan İlker Aktaş ve üçüncülüğü de Citroen Saxo VTS ile Neo Motorsport adına yarışan Gizem Filiz kazandı.

Kategori 2'de Opel Corsa GSi ile yarışan Ülkü Motorsport pilotu Kaan Kara zafere ulaşırken, aynı takımdan Ford Fiesta R2 ile Cem Yudulmaz ikinciliği ve bireysel olarak Citroen Saxo VTS ile yarışan Berke Yavuz da üçüncülüğü elde etti.

Kategori 3'te Ülkü Motorsport'tan Kemal Gürsoy Opel Corsa OPC ile en hızlı isim olurken, Neo Motorsport'tan Ahmet Keskin ikinci ve yine aynı takımdan Ford Fiesta ST ile Sevgi Aktürk de üçüncü oldu.

Kategori 4'de Mitsubishi Lancer EVO IX ile Emin Cem Yalın ilk sırayı elde ederken, GP Garage My Team'in pilotu Selim Bacıoğlu ikinciliği, aynı takımdan Sinan Soylu da üçüncülüğü kazandı.

Yarışın takımlar birinciliğini ise 6 sporcuyla mücadele eden Ülkü Motorsport kazandı.

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın final yarışı, 29-30 Ekim tarihlerinde Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından Kayseri Melikgazi'de organize edilecek.