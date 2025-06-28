Avni Yıldırım, Mega Fight Arena 3\'te altın kemerin sahibi oldu

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda geçmişte Mega Fight Arena 3'de, Avni Yıldırım, Kolombiyalı rakibi John Caicedo'yu karşılaştı.

Yıldırım, maç boyunca sergilediği üstün performansla dikkat çekerken; rakibini dördüncü rauntta nakavt ederek karşılaşmayı kazandı.

ALTIN KEMERİN SAHİBİ OLDU

Yıldırım, bu zaferle WBC Uluslararası Altın Kemeri kazandı. Yıldırım'ın zaferinin ardından salonda büyük bir coşku yaşandı. Öte yandan Yıldırım'a sosyal medyadan da büyük destek geldi.

KEMERİ SEDAT PEKER'E HEDİYE ETTİ

Mücadeleye üzerinde "Sedat Peker" yazılı bornozla çıkan Yıldırım, elde ettiği şampiyonluğu Sedat Peker'in doğum gününe ithaf etti. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu sözlere yer verdi: "Reisim selamlarını sunuyorum, adınızı gururla taşıdım. Kemer benim gurur sizin inşallah. Doğum gününüzde altın kemeri size hediye ediyorum. İnşallah bir nebze de olsa sizi gurulandırabilmişizdir. Bir umuttur yaşamak."