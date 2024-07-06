Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Milli Sporcular Madalyalar Kazandı - Son Dakika
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Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Milli Sporcular Madalyalar Kazandı

Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın altıncı gününde yarışan milli sporcular, serbest stilde birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Abdullah Toprak 65 kiloda altın madalya, Cengizhan Ramazan Doğan 79 kiloda gümüş madalya ve Rıfat Eren Gıdak 97 kiloda bronz madalya elde etti.

06.07.2024 22:17
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Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın altıncı gününde yarışan milli sporcular, serbest stilde birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyona, serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilo sıkletlerindeki madalya müsabakalarıyla devam edildi.

Abdullah Toprak, 65 kilo finalinde karşılaştığı tarafsız sporcu Adam Arkhiev'yi 3-2 yenerek Avrupa 20 yaş altı şampiyonu oldu.

79 kiloda mücadele eden Cengizhan Ramazan Doğan, tarafsız sporcu Said Saidulov ile yaptığı final maçını kaybederek gümüş madalya aldı.

97 kiloda mindere çıkan Rıfat Eren Gıdak ise 3'üncülük maçında Macar Bence Veress'i mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

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