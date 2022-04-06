Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Slovenya'da düzenlenen 2022 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Mustafa Yılmaz, 6. oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2022 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, bugün oynanan final turları ile sona erdi.

GM Mustafa Yılmaz, organizasyonu yenilgisiz 8 puanla 6. sırada tamamlayarak 2023 Dünya Kupası'nda hamle yapmaya hak kazandı.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Emre Can, Mert Yılmazyerli ve Cem Kaan Gökerkan 6,5 puan ve Burak Fırat ise 5 puan aldı.

Almanya'dan Büyükusta (GrandMaster-GM) Matthias Bluebaum, 8,5 puanla şampiyon oldu.