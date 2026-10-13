Avrupa boks şampiyonasından bronzla dönen Sudenur Şırnak Cizre\'de karşılandı

Karadağ'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonasından bronz madalya ile dönen milli sporcu Sudenur Yalgettekin ve takım arkadaşı Asmin Cabas, memleketleri Şırnak'ın Cizre ilçesinde havalimanında çiçeklerle, okullarında ise alkışlarla karşılandı.

Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Cizreli sporculardan Sudenur Yalgettekin Avrupa 3.'sü olarak büyük bir başarıya imza atarken, aynı şampiyonada mücadele eden Asmin Cabas ise dereceye giremedi. Şampiyona sonrası Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına inen milli sporcuları milli akım antrenörü Rıdvan Budak, aileleri ve okul arkadaşları çiçeklerle karşıladı. Coşkulu karşılamada duygusal anlar yaşayan genç boksörler, sevinçlerini yakınlarına sarılarak paylaştı.

Havalimanındaki karşılamanın ardından eğitim gördükleri Cizre Spor Lisesine geçen milli sporcular, burada yüzlerce öğrenci tarafından alkışlarla karşılandı.

"Seneye hedefim altın madalya"

Okul bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Avrupa 3.'sü Sudenur Yalgettekin, "Yola çıkarken altın madalya hayal ediyordum. İlk maçımı kazandıktan sonra hedefe bir adım daha yaklaştığımı düşündüm ancak ikinci maçımda mağlup olarak 3. oldum. Bu sene bronz madalya ile döndüm, inşallah seneye altın madalyayla dönmeyi hedefliyorum" dedi.

Cizre'den Avrupa'ya uzanan sporcu sayısının her geçen gün arttığını söyleyen milli takım antrenörü ve eski milli boksör Rıdvan Budak ise "Sporcularımız ablalarını örnek alarak Türkiye şampiyonu oluyor ve ülkemizi Avrupa'da temsil ediyor. Altın madalya bekliyorduk ancak sporun içinde her sonuç var, Avrupa üçüncülüğü de büyük bir başarı. Geçen yılın Avrupa ikincisi Asmin de bu yıl istediği sonucu alamadı. Seneye her iki sporcumuz da gençler kategorisinde yarışacak. Öncelikli hedefimiz yeniden Türkiye şampiyonu olup Avrupa ve ardından 2 yıl sonra düzenlenecek dünya şampiyonasında zirveye çıkmak" diye konuştu.

Cizre Spor Lisesi Müdürü Ahmet Oktay da öğrencileriyle gurur duyduklarını ifade ederek, "Sudenur ve Asmin'in okulumuzdan yetişip bu seviyelere gelmesi bizi gururlandırdı. Elde ettikleri başarılar diğer arkadaşlarına da örnek oluyor. Umarım bu başarılar tüm ilçemize ve ülkemize yayılır. Sudenur'un Avrupa üçüncülüğü hepimizi gururlandırdı, yolları açık olsun" şeklinde konuştu.