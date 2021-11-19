Avrupa Curling Şampiyonası yarın başlıyor

Avrupa Curling Şampiyonası yarın Norveç'te başlayacak.
Lillehammer kentinde 20-27 Kasım'da düzenlenecek organizasyonda, Kadın Milli Takımı en üst seviye olan A kategorisinde, Erkek Milli Takımı ise B kategorisinde mücadele edecek.
Milli takımların kadrosunda yer alan sporcular şunlar:
Kadın takım: Dilşat Yıldız, Öznur Polat, Berfin Şengül, Ayşe Gözütok, Mihriban Polat.
Erkek takım: Uğurcan Karagöz, Oğuzhan Karakurt, Muhammed Zeki Ucan, Orhun Yüce, Muhammet Haydar Demirel.
Kaynak: AA
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