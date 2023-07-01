Avrupa'da Sözleşmesi Biten Futbolcular - Son Dakika
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Avrupa'da Sözleşmesi Biten Futbolcular

01.07.2023 00:16

Avrupa'da transfer sezonu devam ederken, Temmuz ayına girmemizle birlikte pek çok futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Sözleşmesi sona eren birçok yıldız futbolcu bulunuyor.

Avrupa'da transfer sezonu devam ederken, Temmuz ayına girmemizle birlikte pek çok futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Avrupa ve Türkiye'nin büyük kulüpleri, gözünü serbest kalan futbolculara çevirdi. Bu futbolcular arasında Çağlar Söyüncü, Zaha, Sergio Ramos, Alexis Sanchez ve Di Maria gibi yıldız isimler de var.

3 BÜYÜKLERİN GÖZÜNÜ KESTİRDİĞİ İSİMLER

Listedeki bazı futbolcuların adı Türk kulüpleriyle de geçiyor. Fenerbahçe'nin radarında Zaha ve Lucas Moura bulunuyorken, Galatasaray'da ise Di Maria ve Alexis Sanchez isimleri gündemde.Öte yandan Beşiktaş'ta ise El Shaarawy ve Amartey'in isimleri gündemde.

İşte serbest kalan futbolcular:

  • Çağlar Söyüncü
  • Di Maria
  • Zaha
  • Alexis Sanchez
  • Sergio Ramos
  • Skriniar
  • Alexis Sanchez
  • Cuadrado
  • De Vrij
  • Marcus Thuram
  • Firmino
  • Asensio
  • De Gea
  • Adama Traoré
  • Kamada
  • Jonathan Bamba
  • Ben Brereton
  • Mina
  • Inigo Martinez
  • Veltman
  • Elyounoussi
  • Kolasinac
  • Djiku
  • Bellerin
  • Lingard
  • Oxlade Chamberlain
  • Reiss Nelson
  • Ross Barkley
  • Tuanzebe
  • Amartey
  • Daler Kuzyaev
  • Coufal
  • Olunga
  • Kolasinac
  • Alfredo Morelos
  • Lanzini
  • Lucas Moura
  • El Shaarawy
  • Gagliardini
  • Daley Blind
  • Willian
  • Aaron Ramsey
  • Denayer
  • Zajc
  • Nathan Redmond
  • N'Koudou
  • Endri Çekiçi
  • Hadergjonaj
  • Borini
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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