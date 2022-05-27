Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlar netleşti! - Son Dakika
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Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlar netleşti!

27.05.2022 00:44

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Türkiye Kupası'nı Sivasspor'un kazanmasından sonra Avrupa'da top koşturacak tüm Türk takımları belli oldu. Buna göre Türkiye, Avrupa'da 5 takımla büyük turnuvaların tümünde temsil edilecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Türkiye Kupası finalinde Sivasspor, Kayserispor'u normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Yiğidolar'ın kupanın sahibi olmasının ardından Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlarımız da netleşti.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan gitmeye hak kazandı. Ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe ise Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.

SİVASSPOR, AVRUPA LİGİ BİLETİNİ ALDI

Finalde Kayserispor'u devirerek Türkiye Kupası'nın sahibi olan Sivasspor ise Türkiye'yi yeni sezonda Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

BAŞAKŞEHİR VE KONYASPOR, KONFERANS LİGİ'NE KATILIYOR

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Konyaspor ile 4. sırada tamamlayan Başakşehir ise, UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

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Son Dakika Spor Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlar netleşti! - Son Dakika


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