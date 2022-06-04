Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası

Şampiyonada Türkiye 'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü ile birlikte iki grupta toplam 8 takım yer alıyor. Gruplarda ilk iki sırayı alacak takımlar, yarı finalde çapraz eşleşme usulüyle birbirlerine rakip olacak.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Danimarka, Slovenya, Spor, Son Dakika

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