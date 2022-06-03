Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası - Son Dakika
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Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası

03.06.2022 18:03
Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası

Portekiz'in Setubal kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'na katılan milli sporcular ilk madalyalarını aldı.

Portekiz'in Setubal kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'na katılan milli sporcular ilk madalyalarını aldı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türk sporcular, açık su yüzme branşında tarihte ilk kez Avrupa Şampiyonasında mücadele etti.

Şampiyonun ilk gün yarışlarında erkekler 5 kilometre kategorisinde

Emir Batur Albayrak birinci, Tuncer Berk Ertürk ikinci, Kadem Göksu Erdağlı ise üçüncü oldu.

Aynı kategoride kadınlarda ise Sevim Eylül Süpürgeci ikinci, Talya Erdoğan da üçüncülük elde etti.

Organizasyon 5 Haziran Pazar günü sona erecek.

Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası
Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası

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Kaynak: AA

Portekiz, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası - Son Dakika

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