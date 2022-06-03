Aynı kategoride kadınlarda ise Sevim Eylül Süpürgeci ikinci, Talya Erdoğan da üçüncülük elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türk sporcular, açık su yüzme branşında tarihte ilk kez Avrupa Şampiyonasında mücadele etti.

Kaynak: AA

Portekiz, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası - Son Dakika

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