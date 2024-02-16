Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Alperen Berber Samsun'a döndü - Son Dakika
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Alperen Berber Samsun'a döndü

Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan Alperen Berber Samsun\'a döndü

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazanan Alperen Berber, Samsun'a döndü. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine sporcunun ailesi, antrenörleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı. Berber, derece elde etmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek yeni şampiyonluklar hedeflediğini belirtti.

16.02.2024 17:35
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazanan Alperen Berber, memleketi Samsun'a geldi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'ndaki karşılama törenine sporcunun ailesi, yetiştiği Kavak Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi antrenör ve sporcuları ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kulübü sporcusu şampiyon güreşçi, derece elde etmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şampiyonluk için çok mutlu olduğunu dile getiren milli güreşçi, yeni şampiyonluklar kazanmayı hedeflediğini ifade etti.

Kaynak: AA

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