Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Nesrin Baş finale yükseldi - Son Dakika
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Nesrin Baş finale yükseldi

Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda Nesrin Baş finale yükseldi

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda mindere çıkan Nesrin Baş, çeyrek finalde Viktoryia Radzkovai'yı 7-0, yarı finalde Polonyalı Wiktoria Choluj'yu 2-1 yenerek finale yükseldi. Nesrin Baş, finalde Rumen Alexandra Anghel ile karşılaşacak. Diğer Türk güreşçiler Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloglu ve Kadriye Aksoy ise repesaj mücadelesine devam edecek.

15.02.2024 19:03  Güncelleme: 19:04
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Nesrin Baş finale yükseldi.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 62 kiloda Ebru Dağbaşı, 65 kiloda Kadriye Aksoy ve 72 kiloda Nesrin Baş mindere çıktı.

Nesrin Baş, 72 kilonun çeyrek finalinde organizasyona bireysel katılan Viktoryia Radzkovai'yı 7-0, yarı finalde de Polonyalı Wiktoria Choluj'yu 2-1 yenerek finale yükseldi.

Nesin Baş, finalde yarın Rumen Alexandra Anghel'le karşılaşacak.

Ayrıca 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloglu ve 65 kiloda Kadriye Aksoy yarın repesaj mücadelesine çıkacak. Öte yandan 62 kiloda Ebru Dağbaşı ise organizasyona veda etti.

Kaynak: AA

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