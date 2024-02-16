Zeynep Yetgil, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Zeynep Yetgil, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Zeynep Yetgil, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda bronz madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda mücadele eden Zeynep Yetgil, Macar rakibi Stalvira Orshush'u 3-1 yenerek bronz madalya kazandı. İstanbul'da gerçekleşen şampiyonada Türk güreşçi, büyük bir başarı elde etti.

16.02.2024 19:25  Güncelleme: 19:26
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Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, Macar rakibi Stalvira Orshush'u 3-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Zeynep Yetgil, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika

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