Avrupa Karate Şampiyonası Almanya'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Karate Şampiyonası Almanya'da Başladı

Avrupa Karate Şampiyonası Almanya\'da Başladı
20.05.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Almanya'daki şampiyonada 35 sporcuyla katılıyor ve madalya hedefliyor.

Avrupa Karate Şampiyonası, Almanya'da başladı.

Frankfurt kentinde 50 ülkeden 499 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye 15 erkek, 13 kadın ve 7 para sporcudan oluşan geniş bir kadroyla yer alıyor.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Takımız Almanya'ya çok iyi hazırlanarak geldi. Yaklaşık 3 aydır antrenmanlarımızı yapıp, diri bir şekilde geldik. İnşallah burada genel klasmanda ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz. Gerçekten güçlü bir takımımız var. Altın madalya sayımızın artacağını umut ediyoruz. Avrupa şampiyonalarında biz ya birinci ya ikinci oluyoruz. İnşallah burada da hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Para Karate Avrupa Şampiyonası'nın da birlikte yapılıyor olmasına değinen Taşdemir, "Takımların bütünlüğü açısından çok güzel bir durum. Sporcuların ayırt edilmeden burada yarıştırılması güzel bir motivasyon sağlıyor." dedi.

Organizasyonun, İstanbul'da gerçekleştirilecek 2027 Avrupa Oyunları'na kota veren bir statüde olduğuna da dikkati çeken başkan Taşdemir, "2026 Mart ile 2027 Mart ayı arasındaki şampiyona ve premier lig organizasyonlarında kota alacak sporcular, Avrupa Oyunları'nda yarışacaklar. Bizim 12'de 12 kotamız var." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyona, 24 Mayıs Pazar günü tamamlanacak.

Kaynak: AA

Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Karate Şampiyonası Almanya'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:47
Amrabat’tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:58:23. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa Karate Şampiyonası Almanya'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.