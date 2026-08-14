Avrupa Ligi: Beşiktaş ve Ferencvaros Tur Atladı - Son Dakika
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Avrupa Ligi: Beşiktaş ve Ferencvaros Tur Atladı

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Beşiktaş Hradec Kralove'yi geçerek play-off turuna yükseldi. Ferencvaros da Gornik Zabrze ile berabere kalarak tura adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü eleme turunda 11 rövanş maçı yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının üçüncü eleme turunda Beşiktaş, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Hradec Kralove'yi aynı skorla mağlup etti.

Adını play-off turuna yazdıran siyah-beyazlılar, Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile eşleşti.

Ferencvaros ise 1-0 galip geldiği ilk karşılaşmanın rövanşında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak tur atladı. Bu sonuçla Ferencvaros, Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi oldu.

Ayrıca rakiplerini eleyen Omonoia, Universitatea Craiova, Salzburg, Thun, CSKA Sofya, Benfica, Anderlecht, Jagiellonia ve Egnatia play-off turuna yükseldi.

Öte yandan Klaksvik'in Lech Poznan'ı ağırlayacağı karşılaşma, yoğun sis nedeniyle konuk takımın Faroe Adaları'na vaktinde ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

Ligde play-off turu maçları, 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş - Hradec Kralove (Çekya): 1-0 (1-0)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 1-0 (1-1)

Universitatea Craiova (Romanya) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 2-1 (1-1)

Gornik Zabrze (Polonya) - Ferencvaros (Macaristan): 1-1 (0-1)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Salzburg (Avusturya): 3-3 (0-1)

Vikingur (İzlanda) - Thun (İsviçre): 3-2 (0-3)

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-3 (3-0)

Anderlecht (Belçika) - PAOK (Yunanistan): 3-2 (1-0)

Rangers (İskoçya) - Jagiellonia (Polonya): 1-1 (1-2)

Hearts (İskoçya) - Benfica (Portekiz): 1-1 (1-6)

Egnatia (Arnavutluk) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 5-1 (1-3)

Kaynak: AA

Ferencvaros, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Ligi: Beşiktaş ve Ferencvaros Tur Atladı - Son Dakika

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