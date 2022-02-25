Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşandı

25.02.2022 09:56
Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu tamamlanarak son 16 turuna yükselen 8 takım belli olurken, 2 haftada toplam 53 gol atıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu tamamlanarak son 16 turuna yükselen 8 takım belli olurken, 2 haftada toplam 53 gol atıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nin play-off turunda rövanş karşılaşmaları oynandı. 17 Şubat tarihinde oynanan ilk maçların ardından dün gece oynanan 8 maçın ardından son 16 turuna yükselen 8 takım da belli oldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden takımlardan RB Leipzig, Porto, Barcelona, Atalanta ile Sevilla tur atlamayı başarırken; Borussia Dortmund, Sheriff ve Zenit kupaya veda etti.

Toplam 53 gol atıldı

Almanya'da oynanan ilk maçta Dortmund'u 4-2 yenen İskoç ekibi Rangers, sahasında 2-2 biten maç sonrası tur atlarken, karşılaşma bu turdaki en gollü eşleşme olarak dikkat çekti. İspanyol devi Barcelona ise 1-1 biten ilk maçın ardından İtalya'da Napoli'yi gol düellosuna sahne olan maçta 4-2 mağlup ederek üst tura adını yazdırdı. Dikkat çeken bir başka eşleşmede ilk maçta sahadan 2-1 galip ayrılan Porto, rövanş maçında Lazio ile 2-2 berabere kalarak tur atlayan ekip oldu. Sporting Braga, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Sheriff'e karşı evinde 2-0 galip gelerek maçı uzatmalara taşıdı. Portekiz ekibi penaltı atışları sonrası tur atlayan son takım oldu.

Kura çekimi bugün

Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 12 puanla lider tamamladığı için turnuvaya son 16 turundan devam edecek. Bugün yapılacak kura çekimi sonrası son 16 turunda eşleşmeler belli olacak.

Play-off turunda alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb: 1 - Sevilla: 0 (ilk maç 1-3)

Real Sociedad: 1 - RB Leipzig: 3 (ilk maç 2-2)

Olympiakos: 0 - Atalanta: 3 (ilk maç 1-2)

Lazio: 2 - Porto: 2 (ilk maç 1-2)

Napoli: 2 - Barcelona: 4 (ilk maç 1-1)

Real Betis: 0 - Zenit: 0 (ilk maç 3-2)

Rangers: 2 - B.Dortmund: 2 (ilk maç 4-2)

Sporting Braga: 2 - Sheriff: 0 (pen. 3-2) (ilk maç 0-2) - İSTANBUL

Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşandı
Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşandı
Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşandı
Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşandı

YORUMLAR
500
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş heyecanı UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş heyecanı

Barcelona, Play Off, Dortmund, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
10:04 Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanmak tazminatsız kovulma sebebi!
09:38 Dünya bu toplantıya kilitlenmiş durumda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO zirvesi toplanıyor!
09:37 Cephe öncesi düğün! Ukraynalı çift savaş başlayınca soluğu kilisede aldılar! Sonra da cepheye gönüllü yazıldılar
09:36 Hamilelik iddiasına Hadise'den yanıt geldi: Muhteşem gelinliğimi giydikten sonra inşallah
09:33 Rusya Milli Takımı'nın kaptanından Ukrayna'ya destek mesajı: Savaşa hayır
09:29 Gülşen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumu beğenilmedi!
09:21 5750 kişiye soruldu! Millet İttifakı yükseliyor, en önemli sorun hayat pahalılığı, muhalefet çözer diyenlerin oranı arttı!
09:20 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat firar ediyor mu?
09:10 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde dün akşam neler oldu? Oruç Reis hangi düşmanıyla burun buruna geldi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 10:19:39. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement