Avrupa Olimpiyat Komiteleri komisyonlarına Türkiye'den 5 kişi seçildi

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) komisyon ve çalışma gruplarına Türkiye'den 5 kişi seçildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın Samorin kentinde düzenlenen 41. EOC Semineri'nde 2021-2024 dönemi komisyon ve çalışma grupları belirlendi.

EOC Yönetim Kurulu tarafından belirlen grup ve komisyonlarda Türkiye'den 5 kişi yer aldı.

Buna göre, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Hasan Arat 2027 Avrupa Oyunları Çalışma Grubu'na, TMOK Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu Pazarlama ve İletişim Komisyonu'na, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Albayrak Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'na, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Esra Gümüş Kırıcı Yaz EYOF Komisyonu'na, Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haydar Demirel ise Tıp ve Anti-Doping Komisyonu'na seçildi.