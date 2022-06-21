Avrupa şampiyonu karateci Süleyman Aydemir, davul zurnayla karşılandı - Son Dakika
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Avrupa şampiyonu karateci Süleyman Aydemir, davul zurnayla karşılandı

21.06.2022 12:46

Karşılama töreni Süleyman Aydemir'in sloganlar ve meşaleler eşliğinde otobüsten inmesi Süleyman Aydemir'in davul zurna eşliğinde oynaması Süleyman Aydemir'in açıklamaları Özlem Güngör'ün açıklamaları Halit Dinçer Güngör'ün açıklamaları Avrupa şampiyonu karateci Süleyman Aydemir, Uşak'ta...

Karşılama töreni

Süleyman Aydemir'in sloganlar ve meşaleler eşliğinde otobüsten inmesi

Süleyman Aydemir'in davul zurna eşliğinde oynaması

Süleyman Aydemir'in açıklamaları

Özlem Güngör'ün açıklamaları

Halit Dinçer Güngör'ün açıklamaları Avrupa şampiyonu karateci Süleyman Aydemir, Uşak'ta davul zurnayla karşılandı

UŞAK - Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya alan Süleyman Aydemir için memleketi Uşak'ta karşılama töreni düzenlendi.

Gençler 76 kilo kumite kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştığı organizasyonun ardından yurda dönen Aydemir'i Uşak Otogarı'nda çok sayıda sporsever karşıladı.

Otobüsten tezahürat ve davul zurna eşliğinde inen Aydemir, antrenörleri ve sporcu arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadı.

Aydemir, yaptığı açıklamada karşılamadan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Final maçı öncesi çok sayıda motivasyon mesajı aldığını aktaran Aydemir, "Ben grup finalini aldıktan sonra, ertesi gün yapılacak final maçını bekliyordum. Sizin mesajlarınız beni o kadar duygulandırdı ki. O kadar motive oldum, o kadar sevindim ki. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum." dedi.

Aydemir'in antrenörü Özlem Güngör de Süleyman Aydemir'in ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğunu, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Geçen sene ümitler kategorisinde yarışarak Avrupa şampiyonu olmuştu. Bu sene de gençler kategorisinde yani kendinden daha büyüklerle yarışarak Avrupa şampiyonu oldu. Şimdi sırada ağustos ayında yapılacak dünya şampiyonası seçmeleri var. O seçmelerden çıkıp eylül ayında Konya'da yapılacak dünya şampiyonasında Süleyman'ı görmek istiyoruz. Hem ülkemizde yapılacağı için hem de sporcumuzla katılacağımız için müthiş bir gurur olacak."

Antrenör Halit Dinçer Güngör ise Aydemir'in başarılarıyla gururlanmaya devam edeceklerine inandığını söyledi.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu karateci Süleyman Aydemir, davul zurnayla karşılandı - Son Dakika

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